Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße Crön eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Einbrecher gelangten im Zeitraum von 1 Uhr bis 7:30 Uhr auf unbekannte Weise in den Hausflur des Hauses und entwendeten einen Rucksack sowie eine Handtasche. Anschließend entkamen sie unerkannt mit der Beute.

Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl morgens und informierte die Polizei. Im anliegenden Crönpark fand die Krefelderin ihren gestohlenen Rucksack mit einem Teil der Beute, allerdings fehlten Geld und verschiedene Karten.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.