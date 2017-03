An vier Orten gleichzeitig spielen die Preisträger von Jugend musiziert.

Krefeld. Schüler der Musikschule Krefeld beginnen am Sonntag, 12. März, ihre „KulTournee“ im Museum Burg Linn. „Unsere Preisträger des diesjährigen Regionalwettbewerbs Jugend musiziert spielen zeitgleich an vier Orten im Museum“, sagt Musikschulleiter Ralph Schürmanns. Gemeinsam mit der Museumsleiterin Jennifer Morscheiser entwickelte er dieses neue Format.

Die Ensembles präsentieren zwischen 12 und 14 Uhr für die Museumsbesucher ein vielfältiges Programm. Die Besucher sind eingeladen, sich vor Ort unter anderem im Jagdschloss klassische Musik anzuhören. „Aber auch durch die Museumsräume zu gehen und dabei im Hintergrund Musik hören zu können, dürfte ein außergewöhnliches Erlebnis sein, das es so noch nie in Krefeld gegeben hat“, so Schürmanns. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenfrei, nach der Veranstaltung wird um eine Spende gebeten. Zurzeit sind alle Institutsleitungen miteinander in regem Austausch mit dem Ziel, ihre Angebote im Rahmen kultureller Bildung intensiver zu vernetzen. Aus diesen Gesprächen entwickelten Museumsleiterin Jennifer Morscheiser und Musikschulleiter Ralph Schürmanns gemeinsam die Idee für dieses neue Format.

Die „KulTournee“ ist aus Sicht beider ein vielversprechender Ansatz und zugleich eine Chance, kulturell interessierte Menschen an unterschiedlichen Orten der Kulturlandschaft zusammen zu führen. In Zukunft soll die Aktion auch in anderen Kulturinstituten Station machen. „In diesem Rahmen können unsere Schüler zudem das vielfältige Kulturangebot unserer Stadt besser kennen lernen, erhalten Auftrittsmöglichkeiten an ungewöhnlichen und überraschenden Orten und schließlich kann das auch für das Publikum ein besonderes Erlebnis werden“, erhofft sich der Musikschulleiter.

Mit dem Auftakt zur „KulTurnee“ wird am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr im Museum Burg Linn auch die Sonderausstellung „1517 – Krefeld und die Reformation“ eröffnet, die aus der umfangreichen Sammlung zeitgenössischer Schriften das Jahrhundert der Reformation in Büchern zeigen und erklären soll.