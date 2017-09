Krefeld. Das neue Bürgerbüro Linn am Andreasmarkt 8 wird am Montag, 25. September, eröffnet. Das Büro befindet sich im Foyer des Deutschen Textilmuseums. Die langjährige Mitarbeiterin aus dem Bürgerbüro Uerdingen, Birgit Hindges-Ellmann, kümmert sich ab dann jeweils montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr um die Belange der Bürger.

Im Bürgerbüro Linn werden grundsätzlich dieselben Dienstleistungen angeboten, wie in den anderen Bürgerbüros, vorrangig das Melde- und Passwesen (An- und Ummeldungen, Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen und Führungszeugnissen). Wegen der beschränkten Öffnungszeiten sowie aus organisatorischen Gründen verfügt das Bürgerbüro Linn über keinen eigenen Briefkasten. Bürger werden gebeten, den Postweg oder den Briefkasten des Rathauses in Krefeld, Von-der-Leyen-Platz 1, zu nutzen.