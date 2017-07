Krefeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Gladbacher Straße einen Lkw-Auflieger entwendet. Dieser war mit über 20 Tonnen Edelstahl beladen.

Zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens brachen die unbekannten Täter das automatische Tor einer Spedition an der Gladbacher Straße auf und fuhren nach Angaben der Polizei mit einer Lkw-Zugmaschine auf das Gelände. Dort entwendeten sie einen voll beladenen Sattelanhänger, kuppelten diesen an ihre Zugmaschine an und flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.