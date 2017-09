Krefeld. Die Krefelder Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu der Identität eines Mannes, der am Mittwoch gegen 16:30 Uhr bewusstlos auf der Friedrichstraße in der Nähe eines Kiosks gefunden wurde. Der Rettungsdienst reanimierte den Mann noch vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mann ist nicht ansprechbar, sein Gesundheitszustand ist kritisch.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass der Unbekannte, der keine Ausweispapiere bei sich trug, den Kiosk an der Friedrichstraße regelmäßig mit seinem Enkelkind besucht. Auch der Name des Enkelkindes ist nicht bekannt.

Der Mann ist circa 1,75 Meter groß, etwa 60 bis 70 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und lichtes weißes Haar mit hoher Stirn. Der Mann trägt eine olivgrüne Hose, ein grünes T-Shirt und einen braunen Poncho aus Wolle. Auffällig sind seine schwarz-braunen orthopädischen Lederschuhe der Marke "Jordan" in Größe 41 oder 42.

Hinweise nimt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.