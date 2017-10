Krefeld. Am Mittwoch wurde ein bewusstloser Mann auf der Friedrichstraße in Krefeld entdeckt. Zunächst wusste niemand, wer der Mann ist. Nun hat die Polizei die Identität des Mannes geklärt.

Wie die Krefelder Polizei mitteilt, wurde der Mann am Mittwoch um 16:30 Uhr bewusstlos auf der Friedrichstraße in der Nähe eines Kiosks gefunden wurde. Der Rettungsdienst reanimierte den Mann noch vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mann war nicht ansprechbar.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei dem Mann um einen 81-Jährigen aus Krefeld handelt. In der Vergangenheit besuchte der Mann den Kiosk regelmäßig mit seinem Enkelkind. Angehörige haben bereits Kontakt zu dem 81-Jährigen aufgenommen. red