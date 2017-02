Am Montag ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße eingebrochen. Der Täter flüchtete unerkant mit Elektrogeräten.

Krefeld. Am Montag ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße eingebrochen und hat Elektrogeräte entwendet. Zwischen 5.20 Uhr und 14 Uhr gelangte der Einbrecher auf bisher ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus und trat die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss ein. Anschließend flüchtete er unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.