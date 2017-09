Krefeld. Am Freitag zwischen 16.00 und 21.00 Uhr haben Einbrecher versucht, in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Spinnereistraße zu gelangen. Die gesicherte Wohnungstür hielt den Hebelversuchen allerdings stand und verhinderte ein Eindringen in die Wohnung. Die Diebe entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de