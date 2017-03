Krefeld. Am Donnerstag hat die Polizei acht Diebstähle an Autos im Stadtteil Dießem / Lehmheide registriert. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr entwendeten Unbekannte die Spiegelgläser beider Außenspiegel an Fahrzeugen auf der Seyffardtstraße, Weselshofstraße und dem Vom-Bruck-Platz. Es handelt sich um Autos der Marke BMW, Audi, Daimler und Volkswagen. Die Täter flüchteten unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.