Krefeld. Die Krefelder Polizei sucht derzeit den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Autos, das in der Kreuzung Gladbacher Straße / Heideckstraße gegen einen Laternenmast gefahren ist und diesen stark beschädigt hat.

Wie die Polizei mitteilt, wurde den Beamten der Schaden am Mittwoch um 8:40 Uhr gemeldet. Bei der Unfallaufnahme an der Kreuzung fanden Polizisten Reifenspuren und Fahrzeugteile, mit deren Hilfe nun das Fabrikat des verunfallten Wagens ermittelt werden soll.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, wenden sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.