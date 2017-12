Krefeld. Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Reihenhaus an der Straße Am Moenigshof eingebrochen. Die Einbrecher hebelten nach Angaben der Polizei im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 19:25 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus.Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt mit ihrem Diebesgut: Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.