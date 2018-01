Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Forstwaldstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr zunächst, die Haustür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster auf und gelangten so in das Haus.

Die Einbrecher durchwühlten die Räume und entwendeten Schmuck und Geld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Etwa gegen zehn Uhr hat eine Zeugin einen verdächtigen Mann beobachtet, der möglicherweise das Haus ausspionierte. Er ist etwa 1,75 Meter groß und circa 20 Jahre alt, hat eine normale Körperstatur und dunkelblonde, kurze Haare. Der Verdächtige trug ein dunkles Oberteil und eine graue Cargohose. Er führte einen grünen Rucksack mit einem "Camouflage"- Muster mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.