70 Inrather und Kliedbrucher, die sich wegen des geplanten Abstellens der LEG-Pumpen um ihre Häuser sorgen, sorgten für hitzige Diskussionen in der Sitzung der Bezirksvertretung.

Krefeld. Es mussten noch Sitze rangeschafft werden: Selten gab es in der Vergangenheit so viel öffentliches Interesse an einer Sitzung der Bezirksvertretung Nord. Mehr als 70 Inrather und Kliedbrucher kamen zu dem Termin mit Einwohnerfragestunde in die Kantine des Gartenbauvereins Rosengarten am Kanesdyk. Sie alle bewegt das Thema Grundwasserspiegel in ihren Siedlungen und die drohende Nässe in ihren Kellern, wenn die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) voraussichtlich 2020 die Wasserpumpen am Rislerdyk abstellt.

Die LEG pumpt seit Ende der 1970er-Jahre ab, damit 47 von ihr gebaute Einfamilienhäuser am Bönnersdyk/Rislerdyk trocken bleiben. Wie in der Bezirksvertretungssitzung von Gutachter Reinhold Strotmann betont wurde, hat sie dazu eine Erlaubnis der Stadt, allerdings keine Verpflichtung. Während die LEG nun die Häuser ihrer Siedlung gegen das drückende Grundwasser abdichtet – seit diesem Monat laufen die Bauarbeiten, 2019 will man fertig sein und dann nicht mehr abpumpen –, sorgen sich die umliegenden Anwohner um ihre Immobilien.

400 Bürger fürchten die Folgen, sollten Pumpen abgestellt werden

Der Bezirksvertretung Nord lagen Listen mit mittlerweile knapp 400 Unterschriften vor. Die hatte der Bürgerverein Kliedbruch der Politik übergeben, um den Anwohnern mit ihren Sorgen und ihrer Forderung nach weiterem Abpumpen oder einer anderen Regelung Gehör zu verschaffen.

Der Bezirksvorsteher Ralph-Harry Klaer informierte die Anwesenden über eine Aussage des Oberbürgermeisters. Frank Meyer habe gesagt: „Wir lassen den Krefelder Norden nicht absaufen.“ Und Diplomgeologe Thomas Brons von der Unteren Wasserbehörde der Stadt betonte: „Die Umweltverwaltung nimmt das Problem sehr ernst. Wir sagen nicht, da hat jemand in den 70er-Jahren beim Bauen einen Fehler gemacht, Pech gehabt’.“ Gleichzeitig sagte er allerdings auch: „Wir haben unsere Grenzen. Wir verstehen uns als Dienstleister und Berater.“ Die Verwaltung sei nicht in der Bringschuld. Seine Abteilung sei eine Genehmigungsbehörde und könne keine Lösungen entwickeln. Die Ideen dazu müssten von anderer Seite kommen. Dabei bezog er die Betroffenen mit ein. Wenn es dann einen Auftrag der Politik gebe, werde man alles „wohlwollend prüfen“.

Keiner weiß, wie hoch das Grundwasser steigen wird

Spruchreife Vorschläge zur technischen und finanziellen Lösung für das Problem gebe es bisher nicht, legte Bezirksvorsteher Klaer den Anwohnern dar. „Niemand kann sagen, schnipp, und dann klappt das.“ Aber es wäre beispielsweise zu klären, ob jemand anderes den Betrieb der Pumpen von der LEG übernehmen könnte. Dazu gebe es zum Beispiel laufende Gespräche mit den Stadtwerken, sagte Klaer. Den Ergebnissen wolle er nicht vorgreifen. Zumal mit der Unterhaltung der Brunnen womöglich nicht alle Krefelder belastet werden sollten.