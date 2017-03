Krefeld. Am Sonntagabend wollte ein Mann aus Krefeld auf dem Neuer Weg sein Handy verkaufen, das er zuvor über ein Internetportal zum Kauf angeboten hatte. Der vermeintliche Käufer entpuppte sich jedoch als Dieb und entwendete gemeinsam mit einem Komplizen das Smartphone, dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt.

Der Krefelder hatte sich um 21.50 Uhr mit dem potenziellen Handykäufer auf dem Neuer Weg verabredet. Dieser erschien in Begleitung eines weiteren Mannes, der sich dann jedoch unter einem Vorwand von den beiden entfernte. Als der Interessent das Handy an sich nahm, um es vor dem vermeintlichen Kauf zu überprüfen, rannte er plötzlich weg und stieg in ein silbernes Auto. In dem Auto saß bereits der andere Mann.

Der 34-Jährige sprintete hinterher, griff in eines der geöffneten Autofenster und stürzte, als der Fahrer beschleunigte. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Diebe flüchteten mit dem Auto in Richtung Geldernsche Straße.

Die Männer sind circa 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Der vermeintliche Interessent war von korpulenter Statur und trug einen Drei-Tage-Bart. Der zweite Mann war von schmaler Statur und trug eine schwarze Käppi. Beide waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.