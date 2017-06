Krefeld. Am Sonntag gegen 4.30 Uhr wollte die Polizei einen Rollerfahrer auf der Inrather Straße kontrollieren, der zuvor bei Rot über die Ampel an der Kreuzung Inrather Straße / Blumentalstraße gefahren war. Statt zu halten flüchtete der Rollerfahrer über eine Sackgasse auf einen Fahrradweg der Blumentalstraße in Richtung stadteinwärts.

Die Polizeibeamten verloren den Flüchtigen aus den Augen, fanden aber später den blauen Roller, den schwarzen Helm des Tatverdächtigen sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel in einer Zigarettenschachtel vor einem Mehrfamilienhaus an der Blumentalstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Rollerfahrer machen können.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de