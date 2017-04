Krefeld. Am Montagmorgen löste ein Parkscheinautomat am Moritzplatz Alarm aus, als ihn zwei Männer aufhebeln wollten. Als die Polizei vor Ort eintraf, gaben die beiden Täter den Versuch auf und flüchteten zu Fuß. Einer lief in Richtung Inrather Straße, der andere über die Geldernsche Straße in Richtung Innenstadt. Nach einer Verfolgung konnten die Polizeibeamten einen der beiden Täter im Bereich Girmesdyk stellen, der andere Täter ist weiter flüchtig.

In einem Gebüsch neben dem Automaten fand die Polizei Aufbruchswerkzeug. Zudem waren die Männer offensichtlich mit einem Auto unterwegs, dass im Nahbereich parkte. Die Beamten stellten sowohl das Werkzeug als auch das Auto sicher. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde festgenommen. Der flüchtige Täter trug eine dicke Jacke und ein Kapuzenshirt. Er führte außerdem einen roten Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.