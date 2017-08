Krefeld. Am Samstag hat sich ein Betrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Der Mann klingelte gegen 13.40 Uhr an der Wohnungstür: Unter dem Vorwand, dass es einen Rohrbruch im Haus gebe, verschaffte er sich Zugang in die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus.

In der Wohnung forderte der falsche Handwerker die Seniorin auf, ins Badezimmer zu gehen und das Wasser aus der Duschbrause zu kontrollieren, während er in den Keller gehe. Nach einiger Zeit verließ die Rentnerin das Badezimmer und stellte fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlte. Der Trickdieb klingelte kurze Zeit später bei einer weiteren Anwohnerin des Mehrfamilienhauses. Diese ließ den Mann allerdings nicht hinein, worauf er flüchtete.

Der Tatverdächtige ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat ein europäisches Aussehen und trug eine dunkelblaue Hose, ein dunkelblaues Oberteil sowie eine graue Cappi. Auffällig waren seine weißen Handschuhe, Sonnenbrille und Umhängetasche.