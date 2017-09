Krefeld. Von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Schroersdyk registriert. Im Zeitraum von 22:30 bis 6:30 Uhr bohrten die Einbrecher ein Loch in den Rahmen einer Terrassentür und konnten diese dann so öffnen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.