Das WZ-Mobil kommt zum Moritzplatz

Krefeld. Im Nordbezirk stehen viele Veränderungen an: die neuen Pläne am Nordbahnhof, die Ansiedlungen im Mies-van-der Rohe-Park und die Bebauung des ehemaligen Fabrikgeländes an der Hülser Straße 232. Das könnte sich auch auf die Leerstände an der Stern- und Hülser Straße auf Höhe des Rings auswirken. Wie sehen Sie die Veränderungen im Stadtteil? Denken Sie, sie werden den Stadtteil bereichern? Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu am WZ-Mobil. Das steht am Mittwoch, 8. März, von 16 bis 17 Uhr, auf dem Moritzplatz. Wer verhindert ist, schicke eine E-Mail an: redaktion.krefeld@wz.de