Krefeld. Am Freitag gegen 2:30 Uhr ist eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Hülser Straße auf das Licht des Bewegungsmelders im Garten aufmerksam geworden. Sie sah zwei Männer und sprach diese aus dem Fenster an. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher, die vermutlich über die Garage geklettert waren und sich so Zugang zum Garten verschafft hatten.

Die verdächtigen Männer sind laut der Polizei etwa 20 Jahre alt und haben eine sportliche Figur. Sie waren dunkel bekleidet und trugen enge Hosen. Einer der Beiden war zudem mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet. Möglicherweise führte einer der Verdächtigen ein Brecheisen mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.