Krefeld. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte Sperrmüll auf der Josef-Heinrichs-Straße in Brand gesetzt. Im Zeitraum von 21 Uhr und 4:20 Uhr zündeten die Täter Sperrmüll vor einem Wohnhaus an, wodurch die Fassade des Hauses beschädigt wurde.

Mehrere Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Die Beamten löschten den Brand, es wurde niemand verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de