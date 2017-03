Krefeld. Die Feuerwehr ist seit 10.41 Uhr im Einsatz, um eine brennende Scheune an der Straße Mittelorbroich in Hüls zu löschen. Derzeit sind keine Personen verletzt, teilt die Feuerwehr mit. Auch gebe es aktuell keine Hinweise darauf, dass Tiere in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Bei den Löscharbeiten hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Das Hauptaugenmerk liege derzeit darauf, dass angrenzende Wohnhaus vor den Flammen zu schützen. Aktuell sind 35 Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Außerdem ist die freiwillige Feuerwehr aus Hüls im Einsatz. Bedingt durch den Einsatz kommt es derzeit zu Einschränkungen im Straßenverkehr im Nahbereich der Einsatzstelle.