Der Hülser Festplatz soll schöner werden, auch Teile des Freibades werden erneuert, und die Burg soll eine breitere Brücke bekommen.

Krefeld. Der Hülser Festplatz soll schöner werden, auch Teile des Freibades werden erneuert, und die Burg soll eine breitere Brücke bekommen.

Brücke zur Burg

Das Bauwerk ist marode und muss erneuert werden. Ein Vertreter des Hülser Sportvereins (HSV) als Ausrichter des Burgfestes erklärte, um wirtschaftlich arbeiten zu können, müsste die Besucherzahl im Burghof von 1400 auf 2400 gesteigert werden. Dafür müsse die Brücke verbreitert werden. „Ohne eine größere Brücke wird es das Fest nicht mehr geben.“ Weitere Beteiligten wie der Heimatverein als Pächter des Bauwerks sind froh, dass die Erneuerung so schnell in Angriff genommen werden soll. Vorsitzender Gottfried Andree: „Wir sträuben uns nicht. Wenn sie so gestaltet wird wie die Niepkuhlenbrücke, ist das in Ordnung.“ Matthias Pasch, Fachbereich Grünflächen, erläutert, dass die Brücke mit Holzbohlen und -geländer auf einer Beton-Stahl-Konstruktion aufgebaut werde. „Ein Ingenieurbüro muss die Brücke berechnen. Sie wird im Oktober fertig sein und rund 40 000 Euro kosten.“

Freibad

„Aus der Sportpauschale kommen etwa 90 000 Euro. Dafür werden im Freibad die scharfen Kanten der Bodenplatten im Nichtschwimmerbereich und die durch den Frost geschädigten Platten am Rand für die diesjährige Saison erneuert“, erklärt Pasch auf einen SPD-Antrag hin. Dann werden neue Bäume für mehr Schatten auf der Liegewiese gepflanzt. Der große Austausch der Kiesschicht gegen die Verschlammung folgt im nächsten Jahr. Nachdem Seniorenheim und Kita am Hölschen Dyk fertiggestellt sind, soll der Gehweg ausgebessert werden, damit er mit Kinderwagen und Rollator besser passierbar ist.

Hier lesen Sie, welche Ideen es für den Festplatz gibt.