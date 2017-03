Das WZ-Mobil kommt zum Hülser Markt

Krefeld. In Hüls wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Da ist zum einen das Problem mit dem Hülser Burgfest, das aufgrund der Sanierung der Brücke zur Hülser Burg in diesem Jahr ausfällt. Auch die Neugestaltung des Kirmesplatzes erhitzt die Gemüter. Wie stehen Sie zu den Themen? Sagen Sie uns Ihre Meinung am WZ-Mobil. Das steht am Mittwoch, 15. März, von 15 bis 16 Uhr, auf dem Hülser Markt. Wer verhindert ist, kann eine E-Mail senden: redaktion.krefeld@wz.de