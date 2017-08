Krefeld. Am Sonntag ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hafelsstraße schwer verletzt worden. Um 10:50 Uhr querte eine 70-jährige Fußgängerin zusammen mit ihrer Tochter die Ennsstraße in Richtung Untergath, als sie von dem Wagen eines 57-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Der Autofahrer bog gerade rückwärts in die Ennsstraße ein. Durch den Zusammenstoß stürzte die Krefelderin und wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.