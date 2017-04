Krefeld. Am heutigen Montagmorgen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der gerade in eine Werkstatt an der Untergath eingebrochen war. Um 4.50 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Wachdienstes die Polizei über verdächtige Geräusche aus der Motorradwerkstatt. Polizeibeamte stellten ein aufgehebeltes Bürofenster fest und beobachteten den Einbrecher in den Räumen. Sie nahmen ihn fest und fanden diverses Diebesgut, unter anderem Digitalkameras und Bargeld.

