Krefeld. Am Sonntag gegen 2:10 Uhr haben Polizisten ein unverschlossenes Herrenrad im rückwärtigen Bereich einer Brauerei an der Obergath entdeckt. Auf dem Gelände stellten sie mehrere zum Abtransport bereitgestellte Leergutkisten und eine Sackkarre fest. Die Beamten durchsuchten das Gelände und nahmen einen 31-jährigen Krefelder fest. Er wurde am Montag entlassen. Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.