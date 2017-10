Krefeld. Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld am Montag gehen die Ermittlungsbehörden von einer Brandstiftung als Ursache aus. Ein technischer Defekt könne als Brandursache ausgeschlossen werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen und würden fortgesetzt. Insgesamt waren am Montagmorgen mehr als 90 Bewohner von dem Hochhausbrand betroffen. Ausgebrochen war das Feuer im Keller des Hauses. Neun Menschen waren, wie berichtet, bei dem Brand verletzt worden. dpa