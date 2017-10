Fischeln. Die Theatergruppe der Evangelischen Markuskirche in Fischeln sucht noch eine kleine Schauspielerin oder einen kleinen Schauspieler für ihr Weihnachtsstück. Mädchen oder Jungen, die die zweite bis fünfte Klasse besuchen, würden die Rolle „Engel 1“ spielen. „Sie brauchen keine Bühnenerfahrung zu haben, sollten aber eine laute Stimme und Spaß an der Schauspielerei haben“, sagt die Leiterin der Gruppe, Christina Beyerhaus. Die Aufführungen sind für Anfang Dezember geplant. Die Proben laufen montags von 16 bis 17 Uhr in der Markuskirche, Kölner Straße 480.

Bei Interesse kann eine Probestunde vereinbart werden unter 02159/53 61 722 oder: chbeyerhaus@aol.com