Krefeld. Am Samstag hat die Polizei zwei Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße registriert. Im Zeitraum von 8:15 Uhr bis 22 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst zwei Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als dies misslang, machten sie sich an der benachbarten Erdgeschosswohnung zu schaffen. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Am Wochenende sind zudem Unbekannte in ein Reihenhaus an der Bonifatiusstraße eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld entwendet. Im Zeitraum von Freitag, 12:50, bis Sonntag, 21:30 Uhr, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt mit der Beute.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.