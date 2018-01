Krefeld. Am Sonntagabend sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Von-Ketteler-Straße eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt mitsamt der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.