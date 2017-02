Krefeld. Am Montag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus am Raderfeld eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld sowie Schmuck. Im Zeitraum zwischen 16.30 und 18.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt über die rückwärtig gelegene Terrassentür des Hauses. Im Haus durchwühlte er mehrere Räume und entwendete Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchtete der Einbrecher unerkannt.

Hinweise nimt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.