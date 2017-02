Krefeld. Am Montag hat ein Unbekannter versucht, in ein Doppelhaus am Heidekrautweg einzubrechen. Gegen 2.50 Uhr kletterte der Einbrecher über einen Zaun auf das Grundstück und versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Dies misslang, sodass er ohne Beute flüchtete.

