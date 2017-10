Krefeld. Am Mittwoch gegen 10:35 Uhr fiel den beiden Bewohnern eines Einfamilienhauses am Winfriedweg ein verdächtiger Mann auf der Straße auf, der ihr Haus beobachtete. Als er aus ihrem Sichtfeld verschwand, hörten die Eheleute (69 und 70 Jahre) plötzlich ein lautes Krachen in ihrem Haus. Anschließend sahen sie denselben Mann, der nun durch ihren Garten auf die Straße lief. Als die Frau ihn ansprach, flüchtete der Verdächtige.

Der Einbrecher war offenbar durch die offene Hintertür ins Haus gelangt und hatte das Schlafzimmer durchwühlt, das Haus aber ohne Beute verlassen.

Laut der Polizei ist der Mann etwa 20 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hat dunkles Haar und dunkle Hautfarbe. Er trug dunkle Kleidung und sprach in gebrochenem Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.