Krefeld. Am Wochenende sind Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Oberbruchstraße eingebrochen. Die Täter rissen einen Bewegungsmelder vom Haus und hebelten zwischen Samstag 10.30 Uhr und Sonntag 10.50 Uhr die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das komplette Haus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.