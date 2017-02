Krefeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Zweifamilienhaus an der Straße Steinrath eingebrochen und haben Schmuck, Elektrogeräte und ein Auto entwendet. Zwischen 21.30 und 3.40 Uhr kletterten die Einbrecher über den Zaun und gelangten so auf das Grundstück des Wohnhauses. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines Renault Megane Coupé, der vor dem Haus parkte. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit dem Auto und der Beute. Das zuvor entwendete Fahrzeug konnte zwischenzeitlich aufgefunden werden und ist wieder im Besitz des Eigentümers.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. entgegen.