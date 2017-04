Standort für Aufzug am Rathaus gesucht. Pläne für den Bunkerausbau liegen jetzt vor.

Krefeld. „Im Wort der Bürger“ sehen sich die Politiker im Bauausschuss, was den behindertengerechten Umbau des Rathauses in Fischeln betrifft. Manfred Läckes (CDU): „Ich habe ein Protokoll mit der denkmalpflegerischen Erlaubnis zum Umbau von 2010 gefunden. Die Bürger fühlen sich doch mittlerweile veräppelt.“ Klaus Kokol (SPD): „Wir haben doch die Mittel im Haushalt.“ Planungsdezernent Martin Linne wehrt sich gegen den Vorwurf, nicht zügig zu arbeiten: „Geschichten erzähle ich auch gerne, aber in Zeiten des Nothaushaltes waren neue Investitionen untersagt.“ Er erläuterte am Dienstagabend den Vorschlag, dem die Denkmalschützer zustimmen, „den Aufzug in der hintersten und dunkelsten Ecke des Gebäudes einzurichten“. Linne selbst hält den Platz allerdings für nicht geeignet.

Damit es vorangeht, schlägt Jürgen Wettingfeld (CDU) einen Vorort-Termin vor: „Dann wird entschieden und umgesetzt.“ Paul Hoffmann (FDP): „Die anderen, wie etwa die Hülser, werden mit ihren Rathäusern nachziehen.“

Bündnis mahnt zeitnahe Lösung für Rathaus an

Zeitgleich mit der Bausitzung ging es auch in der Einwohnerfragestunde in der Bezirksvertretung Fischeln um das Rathaus. Das Bündnis für ein barrierefreies Rathaus forderte die Verwaltung „eindringlich“ zum Handeln auf. „Es kann nicht sein, dass immer wieder, angeblich neue, Hindernisse angeführt werden.“ So habe Planungsdezernent Linne erst zuletzt vorgebracht, dass noch denkmalrechtliche Fragen zu klären wären. „Das verwundert uns doch sehr, da ein Schreiben der unteren Denkmalbehörde vorliegt, gemäß dem die rechtliche Erlaubnis für die Aufzugerrichtung bis zum ersten Obergeschoss bereits seit dem 10. März 2010 vorliegt“, schreibt das Bündnis. „Es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, dass in der Verwaltung, gemauert wird oder die eine Hand nicht weiß, was die andere tut.“

Nicht in der Bezirksvertretung, wohl aber im Bauausschuss wurde auch der Bunker am Marienplatz wieder auf die Tagesordnung gezogen – vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil. Eine recht formale Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage, die die CDU im Februar zum Bauvorhaben der Investoren für das Bunkergebäude gestellt hatte, gab den Anlass.

„Im Kern“, sagt Jürgen Wettingfeld (CDU), „wollen wir die Bedeutung des Themas unterstreichen.“ Jenseits formaler Anforderungen, die im Rahmen einer Baugenehmigung entscheidend sind, gehe es seiner Fraktion darum, zwei Ziele zu erreichen: den Festplatz für Brauchtumsveranstaltungen zu erhalten und gleichzeitig eine Nutzung des Bunkers nicht unmöglich zu machen, erläutert Wettingfeld. „Wir müssen aufpassen, dass wir das gesellschaftliche Zusammenleben nicht unmöglich machen und solche Identifikationspunkte im Stadtteil erhalten.“ Fakt ist laut Aussage von Planungsdezernent Linne, dass mittlerweile wohl alle Unterlagen, die für das Baugenehmigungsverfahren vonnöten sind, vorgelegt wurden. Der Bauantrag für die Wohnungen und Gewerbeflächen im Bunker am Marienplatz sind komplett, heißt es. Ob das Projekt auf der Grundlage des aktuellen Planungsrechts genehmigungsfähig ist, wird die Verwaltung nun entscheiden.

Erweiterung Grundschule Königshof Schulerweiterung Nur zur Kenntnis nehmen konnte die Bezirksvertretung Fischeln die Pläne für den Ausbau der Grundschule Königshof. Die soll nicht dreizügig werden, aber ab Sommer eine dritte Eingangsklasse bilden. Weil der Platz für den Unterricht und die Betreuung der Kinder bis zum Nachmittag schon jetzt knapp ist, ist ein Neubau geplant. Bauweise Es wird im Holzrahmenbau, dem Fachwerk vergleichbar, realisiert. Der Vorteil: Das geht schnell, ist aber trotzdem von Dauer und keineswegs ein Provisorium, wie ein Verwaltungsvertreter in der Sitzung am Dienstag versicherte. Eile war bei der Planung geboten, weil der Entschluss für die dritte Eingangsklasse erst Ende des vergangenen Jahres gefallen ist. Pavillon Der Pavillon aus den 70er Jahren könnte später abgerissen werden und seine Funktionen in den Neubau verlagert werden, glaubt die Verwaltung. Diese Prognose stößt bei den Bezirksvertretern auf Skepsis. Die Schule platze aus allen Nähten, sagt Anja Cäsar (Grüne), und Jürgen Oppers (SPD) meint: „Bei der rasanten Entwicklung von Fischeln bleibt er bestimmt länger stehen.“ Ausmass Ursprünglich war nur ein Raum geplant, vorausschauend wird das neue Gebäude für zwei Klassen konzipiert. Mit 65 Quadratmetern haben die Räume laut Stadtverwaltung das Normalmaß.

Alle Zusagen, die die Investoren gegenüber den Schützen und Vereinen gemacht haben, um die Brauchtumsveranstaltungen auf dem Marienplatz durch den Ausbau nicht zu gefährden, könnten in einem privatrechtlichen Vertrag zwischen Stadt und Investor abgesichert werden, schlägt Jürgen Hengst im Namen der SPD-Fraktion vor. „Das wäre doch ein guter Kompromiss, sollte das Vorhaben genehmigt werden.“

Bahnübergang Függershofweg: Krefeld lehnt die Sperrung ab

An einem Strang ziehen Verwaltung und die Bezirkspolitiker in Fischeln bei der Frage einer möglichen Sperrung des Bahnübergangs Függershofweg/Steinrath.

Auch die Stadtverwaltung lehnt das Vorhaben der Deutschen Bahn ab, die den in ihren Augen mit zwei Halbschranken nur unzureichend gesicherten Bahnübergang schließen will. Die CDU hatte sich schon gegen die Schließung positioniert, die Bezirksvorsteherin Doris Nottebohm (SPD) „gefährlich“ nennt, fördere sie doch eine „wilde“ Querung der Gleise.

Der Bezirkspolitiker Michael Haas (SPD) versuchte, dem Plan der Bahn seinen Ernst zu nehmen: „Ich habe mich schon gefragt, wie ich 53 Jahre mit Halbschranken überlebt habe.“