Krefeld. Am Donnerstag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Anrather Straße gekommen. Dabei wurde ein Rollerfahrer verletzt. Um 8 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seiner Vespa auf der Anrather Straße in Richtung stadtauswärts. Zeitgleich fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Audi die Anrather Straße in Richtung Hafelsstraße und bog links in die Zufahrt zum Parkplatz der Erkelenzer Straße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Rollerfahrer stürzte. Der Krefelder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

