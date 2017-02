WZ-Mobil kommt zur Schönwasserstraße

Krefeld. Im Zooviertel ist eine Menge los. Das war in der Einwohnerfragestunde der letzten Bezirksvertretung deutlich zu hören. Anwohner kritisieren die überarbeiteten Pläne eines Investors, der im Karree Schönwasserstraße, Glockenspitz und Violstraße 72 Wohneinheiten und eine 20 Meter lange Gewerbehalle bauen will. Anwohner der Tiergartenstraße ärgern sich über die Umwandlung des Radweges.

Sagen Sie uns Ihre Meinung zu den Themen am WZ-Mobil. Das steht am Mittwoch, 15. Februar, von 15 bis 16 Uhr, auf der Schönwasserstraße, nahe des Baugrundstücks. Wer verhindert ist, schicke ein Fax an 855 2824 oder eine Mail an redaktion.krefeld@wz.de.