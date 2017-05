Wachdienst erwischt Einbrecher in Bockum

Krefeld. Am Montag um 12.25 Uhr hebelte ein 50 Jahre alter Krefelder ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Kaiserstraße auf und verschaffte sich so Zutritt. Hierbei löste der Einbrecher einen Alarm in der Notrufzentrale eines Wachdienstes aus. Zwei City-Streifen-Besatzungen der Firma, die wenige Minuten später am Tatort eintrafen, konnten den mutmaßlichen Einbrecher noch im Haus erwischen und der hinzugerufenen Polizei übergeben.

Bei der Personalienaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Einbrecher bereits wegen Eigentumsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität vorbestraft ist. Die Polizei nahm den Krefelder vorübergehend fest.