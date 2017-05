Krefeld. Am Dienstagmorgen ist ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Badezentrum leicht verletzt worden. Um 7.35 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Straße Am Badezentrum in Richtung Schütenhofstraße. Als der Autofahrer rechts über einen Radweg auf einen Parkplatz abbog, touchierte er den Jungen, der dort gerade mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Junge stürzte und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte in ins Krankenhaus. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung aber wieder verlassen.