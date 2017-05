Krefeld. Am Mittwoch sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße verletzt worden. Eine 56-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 18 Uhr fuhr ein 19-jähriger Neusser mit seinem Fiat auf der Berliner Straße stadteinwärts. Im Auto saßen zudem seine 20-jährige Beifahrerin sowie zwei weitere Mitfahrer (22 und 24 Jahre alt). An der Auffahrt zur Autobahn A 57 in Fahrtrichtung Köln bog er nach links auf die Autobahnauffahrt ab. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Ford der 56-jährigen Frau aus Duisburg zusammen, die auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße stadtauswärts fuhr. Die Frau wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei besteht besteht keine Lebensgefahr. Der 19-Jährige und die 20-Jährige verletzten sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

