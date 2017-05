Krefeld. Am 8. Mai hat sich ein Mann auf der Eichendorfstraße zwei zehnjährigen Schülerinnen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei konnte nun den Täter ermitteln. Es handelt sich um einen 44-jährigen Krefelder. Der Tatverdächtige ist geständig. Die beiden betroffenen 10-jährigen Mädchen hatten sich nach dem Vorfall sofort an ihre Lehrerin gewandt und die Schule unmittelbar danach die Polizei informiert.

