Krefeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Personen diverse Fahrzeuge an der Straße Am Eickerhof, an der Buschstraße und am Fuchspfad sowie eine Garagenwand an der Straße Hinter Sollbrüggen durch Graffiti beschädigt. Auf ihrem Streifzug durch Bockum besprühten die Täter insgesamt 13 Autos, einen Transporter und einen Anhänger mit roter Farbe. Nach Angaben der Polizei hinterließen sie an dem Transporter den Schriftzug "47TK". Die Sprayer beschmierten zudem eine Garagenwand an der Straße Hinter Sollbrüggen. Die Polizei hat in allen Fällen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt angefertigt.

