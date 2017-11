Krefeld. Am Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus an der Hüttenallee einzubrechen. Im Zeitraum von 14 Uhr bis 20 Uhr kletterten die Einbrecher über ein Fallrohr auf den Balkon des Hauses und hebelten im ersten Obergeschoss ein Fenster auf. Da sie das Haus nicht betraten, geht die Polizei davon aus, dass sie gestört wurden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.