Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Uerdinger Straße eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Nach Angaben der Polizei kletterten die Einbrecher im Zeitraum von 18 Uhr bis 23:20 Uhr auf den Balkon der Hochparterre-Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.