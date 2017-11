Krefeld. Am Mittwoch sind zwischen 5 Uhr morgens und 12:40 Uhr Unbekannte über das Flachdach eines Hauses an der Emil-Schäfer-Straße geklettert. Die Einbrecher gelangten so an die rückwärtig gelegene Terrassentür. Diese brachen sie auf und durchsuchten das komplette Haus nach Wertgegenständen.

Zeugehinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.