Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Gustav-Wilhelm-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 6.30 Uhr und 17.20 Uhr Zutritt in das Mehrfamilienhaus und hebelten die Türen zweier Wohnungen im Erdgeschoss auf. Dann durchwühlten die Einbrecher die Wohnungen, aus einer entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.