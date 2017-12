Krefeld. Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag bis Montag in ein Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und den Tresor.

Die Einbrecher flüchteten unerkannt, daher sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.