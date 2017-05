Krefeld. Am Donnerstag ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße schwer verletzt worden. Um 17.10 Uhr fuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Bundesautobahn 57 in Richtung Bockum. An der Ausfahrt Zentrum bog sie rechts auf die Berliner Straße in Richtung Lange Straße ab und stieß dort mit einer Radfahrerin zusammen, die auf dem linken Radweg stadteinwärts fuhr. Die 84-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.